«Арсенал» летом готов продать пятерых игроков «Арсенал» планируется расстаться с пятью игроками команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Daily Mail, главный тренер команды Микель Артета в следующем сезоне не рассчитывает на защитников Шкодрана Мустафи, Сократиса Папастатопулоса и Сеада Колашинаца, а также полузащитников Генриха Мхитаряна и Мохаммеда Эльнени, на данный момент выступающих в аренде в «Роме» и «Бешикташе» соответственно.

Отмечается, что на вырученные средства (предположительно 150 миллионов евро) «канониры» готовы приобрести новых игроков.

Ранее стало известно об интересе лондонского клуба к защитнику «Айнтрахта» Эвану Ндике, полузащитнику «Фейеноорда» Оркуну Кекджю и нападающему «Селтика» Одссону Эдуару.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 28 турах.