Президент «Сампдории» Ферраро: Сезон окончен, давайте поговорим о следующем В чемпионате Италии было сыграно 26 туров из 38.

Президент и владелец генуэзской «Сампдории» Массимо Ферраро считает, что пандемия коронавируса не позволит завершить чемпионат-2019/20. По его мнению, необходимо признать итоговой таблицу после 26 туров, а следующий сезон провести с участием 22 команд, добавив к 20 нынешним участникам турнира две лучшие на данный момент команды из серии B.

«Сезон окончен, – цитирует слова Ферраро Football Italia. – Что делать со скудетто? Я знаю, что президент «Лацио» Клаудио Лотито меня убьет за такие слова, но это жизнь – нужно считать нынешнюю таблицу окончательной.

Можно придумывать разные варианты, но нужен месяц на подготовку – например, с 4 апреля по 4 мая. Затем нужно будет сыграть 12 туров. Играть так будем до августа, но тогда, что делать со следующим сезоном?

Еще раз повторю: давайте забудем об этом сезоне и поговорим о следующем».

После 26 туров «Ювентус» занимает первое место, набрав 63 очка. «Лацио» идет на второй позиции, имея 62. «Сампдория» находится на 16-й строчке вне зоны вылета, набрав 26 очков в 25 играх.