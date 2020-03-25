The Telegraph: ФИФА собирается продлить трансферное окно до января - Советский спорт
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25 марта 2020 01:51ФутболШарафудинов Виктор

The Telegraph: ФИФА собирается продлить трансферное окно до января

В Международной федерации футбольных ассоциаций обсуждают варианты спасения футбольной финансовой системы.

Британская газета The Telegraph сообщает, что ФИФА собирается продлить следующее трансферное окно до января 2021 года.

Эта мера рассчитана на то, чтобы помочь клубам хотя бы в какой-то мере компенсировать финансовые потери из-за приостановки соревнований. Международная федерация футбольных ассоциаций намерена обсудить вариант продления работы трансферного рынка с владельцами и руководителями клубов. The Telegraph предполагает, что клубы постараются сократить расходы и воздержаться от дорогостоящих покупок.

В обычной ситуации трансферный рынок в Европе работает в летние месяцы и в январе.

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