Коронавирус подтвержден у пяти футболистов «Портсмута»

«Портсмут» на своем официальном сайте сообщил, что очередной футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Заболевание обнаружено у Росса Маккрори. Он стал пятым футболистом клуба, заразившимся новым вирусом. Ранее заболевание было подтверждено у Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Хаджи Многа и Шона Раггетта.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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