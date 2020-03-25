Коронавирус подтвержден у пяти футболистов «Портсмута» - Советский спорт
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25 марта 2020 06:33ФутболНечаев Юрий

Коронавирус подтвержден у пяти футболистов «Портсмута»

Все заболевшие находятся в изоляции.

«Портсмут» на своем официальном сайте сообщил, что очередной футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Заболевание обнаружено у Росса Маккрори. Он стал пятым футболистом клуба, заразившимся новым вирусом. Ранее заболевание было подтверждено у Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Хаджи Многа и Шона Раггетта.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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