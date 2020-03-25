Гарри Кейн: Надеюсь вернуться в строй через две или три недели Сезон в Англии прерван из-за коронавируса.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что близок к возвращению в строй после травмы.

«С точки зрения реабилитации, у меня все хорошо. Я нахожусь на хорошей стадии и усердно работаю, делая много восстановительных упражнений. Осталось посмотреть, что произойдет с сезоном. В обычных условиях надеюсь вернуться через две или три недели», — цитирует пресс-служба клуба Кейна.

Напомним, англичанин получил травму 1 января в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Всего в текущем сезоне Кейн провел за клуб 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

До приостановки сезона из-за коронавируса в АПЛ успели провести 29 туров. «Тоттенхэм» набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.