Михаэль Баллак: Я действительно надеялся, что смогу остаться в «Челси» до конца карьеры Игрок провел за лондонцев 167 матчей.

Бывший полузащитник сборной Германии и «Челси» Михаэль Баллак выразил сожаление по поводу ухода из лондонского клуба.

«Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб принял решение подписывать с игроками моего возраста контракты только на один год. Я же хотел двухлетний договор. Сегодня могу сказать, что это было неправильно. Я должен был остаться в «Челси» даже на один год. Я действительно надеялся, что смогу остаться до конца карьеры в Лондоне», — цитирует Баллака Sky Sports.

Напомним, Баллак перешел в «Челси» из «Баварии» в 2006 году. В составе лондонцев он провел 167 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 24 результативные передачи.

Вместе с «Челси» футболист выиграл чемпионат Англии (2009/10), Кубок Англии (2007, 2009, 2010), Кубок футбольной Лиги (2007) и Суперкубок страны (2009).

В июле 2010 года Баллак вернулся в «Байер», за который выступал с 1999 по 2002 год.