Педро сообщил об уходе из «Челси» по окончании сезона Испанец выступает за «синих» с 2015 года.

Полузащитник «Челси» Педро Родригес сообщил об уходе из лондонского клуба по окончании сезона.

«Я решил разорвать контракт с «Челси». Будь, что будет. Впрочем, это не самое главное, потому что мы даже не знаем, когда возобновим тренировки», – приводит слова 32-летнего футболиста Cadena SER.

Добавим, что в текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.