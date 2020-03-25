Педро сообщил об уходе из «Челси» по окончании сезона

Полузащитник «Челси» Педро Родригес сообщил об уходе из лондонского клуба по окончании сезона.
«Я решил разорвать контракт с «Челси». Будь, что будет. Впрочем, это не самое главное, потому что мы даже не знаем, когда возобновим тренировки», – приводит слова 32-летнего футболиста Cadena SER.
Добавим, что в текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Соперники выступали в высшей лиге. Главным героем этих матчей стал 17-летний Илья Ковальчук. 25.03.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь 27-летний полузащитник «Оренбурга», один из лидеров сборной Казахстана рассказал о жизни в условиях самоизоляции.
24.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:15 Хоккей Домрачев Владислав Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью Будни хоккеиста на карантине… 25.03.2020 11:00 Хоккей Кузютина Елена