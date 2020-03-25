Баррето стал восьмым игроком «Сампдории», у которого нашли коронавирус Парагваец выступает за генуэзский клуб с 2015 года.

Посол Республики Парагвай в Италии Роберт Мельгарехо подтвердил тот факт, что парагвайский полузащитник «Сампдории» Эдгар Баррето заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Football Italia, цитируя заявление посла для La Union:

«Баррето и его жена сдали положительные тесты на COVID-19. Они находятся в карантине и чувствуют себя хорошо. Ситуация в Италии очень серьезная, и я надеюсь, что пандемия на затронет Парагвай слишком жестко».

Баррето стал уже восьмым игроком «Сампдории», которому диагностировали коронавирус. Ранее инфекцию нашли у Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонино Ла Гумины, Мортена Торсбю, Фабио Депаоли и Бартоша Берешиньски.

Парагваец выступает за генуэзскую команду с 2015 года после перехода из «Палермо». В нынешнем сезоне Эдгар сыграл в серии А лишь два матча, проведя на поле 89 минут.