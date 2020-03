«Эвертон» согласовал контракт с защитником «Лилля»

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «Эвертона» уже согласовало условия контракта с 22-летним бразильцем. Отмечается, что контракт будет действовать до 2025 года, а за переход игрока английский клуб заплатит около 25 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что защитник интересен «Ювентусу»

Габриэль выступает в «Лилле» с января 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Agreement between #Everton and defender Gabriel #Magalhães for a contract until 2025. Now #Toffees will work to finalize the deal with #Lille. #transfers #EFC https://t.co/lUltQQKaYH