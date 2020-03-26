«Оставайся дома». «Рубин», «Ак Барс» и «Зенит-Казань» представили новые логотипы Акция направлена на борьбу с пандемией.

«Рубин», «Ак Барс» и «Зенит-Казань» представили новые логотипы, посвященные борьбе с коронавирусом.

На изображениях символы клубов находятся «в доме». Таким образом казанские клубы призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом.