Ивелин Попов: Хотелось бы доиграть нынешний сезон Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал приостановку сезона РПЛ из-за коронавируса.

– Каждой стране нужно исходить из своей ситуации. Сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон. Но сейчас от нас ничего не зависит, посмотрим, как будет складываться ситуация, – цитирует Попова пресс-служба ростовчан.

32-летний полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года. С тех пор он принял участие в 37 матчах, забил восемь голов и отдал пять ассистов. Его контракт с клубов рассчитан до 30 июня 2021-го.

17 марта чемпионат России был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент сыграно 22 тура из 30. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.