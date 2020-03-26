«Реал» планирует вернуть Эдегора из аренды Сам полузащитник не уверен, что будет получать достаточное количество времени в составе «королевского клуба».

Мадридский «Реал» планирует досрочно прервать аренду полузащитника Мартина Эдегора в «Реал Сосьедаде». Однако, как сообщает Marca, 21-летний норвежец не горит желанием возвращаться, так как не уверен, что будет получать достаточное игровое время в составе «сливочных». Сам он хочет выходить в стартовом составе на постоянной основе. В текущем сезоне Эдегор принял участие в 23 матчах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.