Павел Худяков: Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, то чемпионат России надо заканчивать досрочно.

- Мое мнение, что надо смотреть за ситуацией в ближайшие две недели. Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать. Если же все будет благополучно, эпидемия пойдет на спад, то не вижу препятствий, чтобы доиграть, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.