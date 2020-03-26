Источник: «Спартак» готов продлить контракт с Рассказовым - Советский спорт
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26 марта 2020 18:54ФутболГичунцев Артур

Источник: «Спартак» готов продлить контракт с Рассказовым

Об этом сообщил российский журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Московский «Спартак» принял решение продлить трудовой контракт с защитником Николаем Рассказовым. Согласно источнику, стороны решили обсудить этот вопрос по окончании сезона.

Как заявил агент игрока Валериюс Мижигурскис, 22-летний футболист хочет посмотреть, какую роль ему отведет главный тренер команды Доменико Тедеско.

В текущем сезоне Рассказов отыграл 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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