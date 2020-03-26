Александр Кокорин: Черчесов все по делу сказал, если буду нужен – пригласят в сборную

- Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Чечресов заявил, что готов вызвать в команду форварда «Сочи» Александра Кокорина, однако, футболисту придется выполнить некоторые условия.
Напомним, что по итогам марта Кокорин был признан лучшим игроком российской премьер-лиги - в четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола.
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