Александр Кокорин: Черчесов все по делу сказал, если буду нужен – пригласят в сборную Александр Кокорин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о шансах форварда «Сочи» вернуться в состав национальной команды.

- Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Чечресов заявил, что готов вызвать в команду форварда «Сочи» Александра Кокорина, однако, футболисту придется выполнить некоторые условия.

Напомним, что по итогам марта Кокорин был признан лучшим игроком российской премьер-лиги - в четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола.