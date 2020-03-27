Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» - Советский спорт
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27 марта 2020 00:04Футбол

Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», договорился о контракте с «Локомотивом».

По информации Metaratings.ru, Кокорин в летнее трансферное окно подпишет соглашение с «Локомотивом». Контракт нападающего с железнодорожниками будет рассчитан до 2023 года, а зарплата составит порядка 3 миллионов евро за год.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Чечресов заявил, что готов в национальную команду форварда «Сочи», однако, футболисту придется выполнить некоторые условия.

Напомним, что по итогам марта Кокорин был признан лучшим игроком российской премьер-лиги - в четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола.

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