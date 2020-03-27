«Челси» надеется подписать Нойера Контракт вратаря с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.

По информации Bild, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не полностью удовлетворен игрой Кепы Аррисабалаги и надеется, что приглашение опытного немца поможет клубу решить проблему с вратарской позицией.

Ранее сообщалось, что Нойер не может договориться с «Баварией» о новом контракте.

Напомним, голкипер выступает за мюнхенцев с 2011 года, проведя за это время 373 матча.

В составе «Баварии» Нойер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), кубок Германии (четыре раза) и суперкубок страны (три раза).

Вместе со сборной Германии 34-летний голкипер стал чемпионом мира в 2014 году.