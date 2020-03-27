«Челси» надеется подписать Нойера

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.
По информации Bild, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не полностью удовлетворен игрой Кепы Аррисабалаги и надеется, что приглашение опытного немца поможет клубу решить проблему с вратарской позицией.
Ранее сообщалось, что Нойер не может договориться с «Баварией» о новом контракте.
Напомним, голкипер выступает за мюнхенцев с 2011 года, проведя за это время 373 матча.
В составе «Баварии» Нойер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), кубок Германии (четыре раза) и суперкубок страны (три раза).
Вместе со сборной Германии 34-летний голкипер стал чемпионом мира в 2014 году.
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски Игроки «Спартака» провели виртуальный поединок против клуба второй польской лиги «Стомил», инициатором которого выступил Войцех Ковалевски. 26.03.2020 17:15 Футбол Григорьевская Юлия Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Чалов войдет в топ-5 крупнейших трансферов из РПЛ – дороже Аршавина и Павлюченко (видео) Гинер наверняка уже пожалел, что отказал «Кристал Пэлас» в приобретении форварда. Ближайшим летом у него будет второй шанс. 26.03.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев