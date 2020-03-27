Загребское «Динамо» уволило тренеров, которые не согласились на понижение зарплаты Пресс-служба «Динамо» из Загреба сообщила о том, что клуб уволил шестерых помощников тренера в связи с несогласием на понижение зарплаты.

Отмечается, что речь идет о таких специалистах, как Рене Помс, Нино Буле, Сильвия Кавлин, Мартин Майер, Карло Райнхольд и Ясмин Османович. Они не согласились с предложением клуба сократить зарплату из-за коронавируса. Чемпионат Хорватии был приостановлен в связи с распространением инфекции. Загребское «Динамо» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков в 26 матчах.