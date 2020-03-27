18-летний полузащитник «Эспаньола» может перейти в «Челси» Центральный полузащитник «Эспаньола» Нико Меламед входит в сферу интересов «Челси».

По информации Goal.com, руководство лондонского клуба высоко оценивает потенциал 18-летнего испанца и готово летом предложить ему контракт.

Отметим, что Меламед является воспитанником «Эспаньола». В составе взрослой команды он провел лишь одну игру, выйдя на замену в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Люцерна» (3:0).

За «Эспаньол Б» испанец отыграл 39 поединков и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.