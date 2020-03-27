Вячеслав Кротов: Вероятность, что чемпионат возобновится 10 апреля крайне мала Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов предположил, когда возобновится сезон РПЛ.

- По идее, сезон приостановили до 10 апреля. К сожалению, не думаю, что в этот день он действительно возобновится. Вероятность такого исхода крайне мала, - передает слова Кротова RT.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. При этом президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.