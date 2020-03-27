Гаттузо приобрел машину скорой помощи для своего родного города - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 марта 2020 17:22ФутболШарафудинов Виктор

Гаттузо приобрел машину скорой помощи для своего родного города

Главный тренер «Наполи» присоединился к борьбе с коронавирусом.

Дженнаро Гаттузо приобрел машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро, что неподалеку от Козенцы в регионе Калабрия на юге Италии.

Об этом сообщает CalcioNapoli24. Помимо машины скорой помощи главный тренер «Наполи» приобрел еще тесты для выявления COVID-19.

«Это меньшее, что мы могли сделать, чтобы помочь в этой битве. Я уверен, что мы справимся, если объединимся, стиснем зубы и будем соблюдать рекомендации», – заявил Гаттузо.

Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски Игроки «Спартака» провели виртуальный поединок против клуба второй польской лиги «Стомил», инициатором которого выступил Войцех Ковалевски. 26.03.2020 17:15 Футбол Григорьевская Юлия
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время 27-летний защитник «Торпедо» и сборной Киргизии надеется, что сезон-2019/20 в ФНЛ все-таки будет доигран. 26.03.2020 20:00 Футбол Джума Иван
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
18:39 Баскетбол Баскетболист и трое сотрудников «Фенербахче» заразились коронавирусом
18:29 Футбол Фабио Каннаваро: Жизнь в Китае возвращается в привычное русло, это должно дать нам надежду в Италии
18:26 Футбол «Барселона» потеряет 140 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
18:17 Футбол ФИФА рассматривает вопрос о продлении летнего трансферного окна до 31 декабря
18:10 ММА Даниэль Кормье: Я верю, что Уайт проведет бой Хабиба и Фергюсона
18:09 Олимпиада Юрий Ганус: С переносом сроков слушаний дела в CAS есть два положительных фактора
17:57 Баскетбол РФБ признала УГМК чемпионом России, сезон в женской премьер-лиге завершен досрочно
17:44 Хоккей Вратарь «Вегаса» Ленер: Спасти сезон в НХЛ? Нулевая вероятность
17:37 Баскетбол Бывший ассистент главного тренера «Хьюстона» Роланд: В США страшная паника из-за коронавируса
17:33 Биатлон Мякяряйнен - о завершении карьеры: Трудно это отпустить, даже зная, что решение было правильное
17:22 Футбол Гаттузо приобрел машину скорой помощи для своего родного города
17:15 Футбол Дмитрий Парфенов: Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется
16:59 Теннис Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
16:51 Футбол Чемпионат Испании надеются возобновить в середине мая
16:46 Олимпиада Серджио Бузато: Перенос Олимпиады – правильное решение
16:27 Олимпиада Слушания по делу WADA и РУСАДА перенесены на июнь
16:26 Футбол Александр Кержаков: Назвал сына в честь Панарина - Артемием
16:19 Футбол Вячеслав Кротов: Смолов рассказывал, что в Испании выйти может только в магазин
16:16 Футбол Юрген Клопп: Заплакал, когда увидел, как люди в больнице поют You’ll Never Walk Alone
16:08 Футбол Вячеслав Кротов: Вероятность, что чемпионат возобновится 10 апреля крайне мала
Вопрос дня: готова ли российская армия к отражению пандемии?
Два новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии
Осторожно, фейк! Как мировая инфодемия добралась до Нижнего Тагила
Омским пенсионерам на две недели запретили выходить из дома
Застрявшие вне дома: вахтовики из Башкирии оказались изолированы из-за коронавируса
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика