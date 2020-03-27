Гаттузо приобрел машину скорой помощи для своего родного города Главный тренер «Наполи» присоединился к борьбе с коронавирусом.

Дженнаро Гаттузо приобрел машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро, что неподалеку от Козенцы в регионе Калабрия на юге Италии.

Об этом сообщает CalcioNapoli24. Помимо машины скорой помощи главный тренер «Наполи» приобрел еще тесты для выявления COVID-19.

«Это меньшее, что мы могли сделать, чтобы помочь в этой битве. Я уверен, что мы справимся, если объединимся, стиснем зубы и будем соблюдать рекомендации», – заявил Гаттузо.