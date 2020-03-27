Гаттузо приобрел машину скорой помощи для своего родного города

Дженнаро Гаттузо приобрел машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро, что неподалеку от Козенцы в регионе Калабрия на юге Италии.
Об этом сообщает CalcioNapoli24. Помимо машины скорой помощи главный тренер «Наполи» приобрел еще тесты для выявления COVID-19.
«Это меньшее, что мы могли сделать, чтобы помочь в этой битве. Я уверен, что мы справимся, если объединимся, стиснем зубы и будем соблюдать рекомендации», – заявил Гаттузо.
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