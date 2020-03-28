Диего Форлан: Переход в «Бока Хуниорс» будет большим вызовом для Кавани

– Могу себе представить Кавани в футболке «Бока Хуниорс». Клуб всегда борется за победу в чемпионате Аргентины и Кубке Либертадорес. Если Эдинсон рассматривает профессиональный аспект, а не на экономический, для него это будет большой вызов, – цитирует Форлана Ole.
Напомним, что контракт уругвайского нападающего с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В подписании форварда также заинтересован мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Кавани перешел в парижский клуб из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
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