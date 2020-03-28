«Ливерпуль» вступил в борьбу за полузащитника «Валенсии» Торреса - Советский спорт
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28 марта 2020 09:51ФутболКорегин Владислав

«Ливерпуль» вступил в борьбу за полузащитника «Валенсии» Торреса

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес может переехать в Англию.

Как информирует The Mirror, в услугах 20-летнего испанца заинтересован «Ливерпуль».

Отмечается, что испанский клуб готов отпустить своего игрока за 90 миллионов евро. Помимо «мерсисайдцев», полузащитника также хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Торрес является воспитанником «Валенсии». В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает Торреса в 50 миллионов евро.

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