«Ливерпуль» вступил в борьбу за полузащитника «Валенсии» Торреса Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес может переехать в Англию.

Как информирует The Mirror, в услугах 20-летнего испанца заинтересован «Ливерпуль».

Отмечается, что испанский клуб готов отпустить своего игрока за 90 миллионов евро. Помимо «мерсисайдцев», полузащитника также хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Торрес является воспитанником «Валенсии». В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает Торреса в 50 миллионов евро.