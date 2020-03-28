Луис Энрике: Месси – игрок, который больше всего меня впечатлил за всю карьеру Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», назвал самого талантливого футболиста, которого он встречал.

– Игрок, который за всю мою карьеру больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идет Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к аргентинцу. И все же Лео сильно отличается от других, – цитирует Энрике Goal.com.

Напомним, что 49-летний специалист возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством команда выиграла десять трофеев, в том числе два чемпионства в Испании, а также победа в Лиге чемпионов.

Что касается Месси, то 32-летний аргентинец забил 627 забитых мячей и отдал 261 ассист в 718 матчах за каталонцев.