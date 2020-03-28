Педро – о карантине: Тяжело не иметь возможно быть рядом со своими родственниками Испанский вингер «Челси» Педро прокомментировал нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса по всему миру.

– Тяжело не видеть своих детей, родителей, братьев и сестер, не иметь возможности быть рядом с ними. Это непростое время для всех из нас. Мы регулярно общаемся по телефону, делимся новостями и стараемся быть настолько близкими, насколько можем, – цитирует игрока пресс-служба «Челси».

Ранее Педро опроверг появившуюся информацию о том, что покидает лондонский клуб будущим летом. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.

3 апреля клубы АПЛ обсудят варианты завершения нынешнего сезона.