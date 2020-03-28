Ведущие игроки «Ювентуса» согласились с предложением Кьеллини сократить зарплату Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини предложил игрокам туринского клуба пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

По информации Tuttosport, инициативу 35-летнего итальянца поддержали лидеры команды, а именно голкипер Джанлуиджи Буффон и нападающий Криштиану Роналду. Отмечается, что португалец потеряет около четырех миллионов евро.

Таким образом, футболисты откажутся от части своих зарплат, как минимум на полтора месяца.

Напомним, что серия А была приостановлена 11 марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы в чемпионате удалось провести лишь 26 неполных туров из 38. Не состоялись и ответные полуфиналы Кубка.