Президент УЕФА: Можно возобновить соревнования в августе, отложив начало сезона-2020/21 - Советский спорт
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28 марта 2020 16:32ФутболШарафудинов Виктор

Президент УЕФА: Можно возобновить соревнования в августе, отложив начало сезона-2020/21

Александер Чеферин готов рассмотреть любые варианты.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Европейский союз футбольных ассоциаций готов рассмотреть разные варианты возобновления соревнований, однако все они пока носят сугубо гипотетический характер, поскольку никто не знает, когда прекратится пандемия коронавируса. Также в УЕФА готовы пересмотреть правила финансового Fair Play.

«Очень сложно что-то планировать, не зная того, когда закончится пандемия, – цитирует Чеферина Calciomercato. – Можно планировать возобновить соревнования в мае, июне или даже в августе, отложив старт следующего сезона. Мы прорабатываем все варианты, но они пока носят лишь гипотетический характер.

Мне не очень нравится идея проводить матчи без зрителей, особенно если это касается финалов еврокубков. Но в данной ситуации надо исходить из того, что на первом месте находится жизнь и здоровье людей.

Что касается других проблем, которые встали перед футболом в условиях пандемии, то у нас нет юридических оснований для того, чтобы регулировать снижение зарплат или продление заканчивающихся контрактов. Это во многом зависит от сознательности и ответственности игроков и клубов. А вот правила финансового Fair Play наверняка будут пересмотрены, потому что мир после кризиса уже не будет таким, как раньше».

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год для того, чтобы у клубов была возможность доиграть нынешний сезон.

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