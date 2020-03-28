Защитник брестского «Руха»: Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят, я немного напуган Защитник брестского «Руха» Жоао Вильям надеется, что чемпионат Белоруссии будет приостановлен.

- Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: «Я сегодня заразился?» - цитирует Вильяма «Белорусский партизан».

Ранее самая популярная спортивная газета Испании опубликовала анонс матчей второго тура чемпионата Белоруссии.

Напомним, что Белоруссия – единственная европейская страна, в которой не останавливали чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.