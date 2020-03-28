Президент Федерации футбола Франции: Закончить чемпионат 30 июня не представляется возможным Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат страны по футболу не получиться завершить до 30 июня.

- Сегодня мы должны быть чрезвычайно осторожны. Сейчас мы не можем принять решение вроде: «Мы начнем в такую дату, мы закончим в конце июля». Есть пожелания, конечно, но ничего конкретного, на сегодняшний день не будет разумным.

Есть варианты возобновления чемпионата: у некоторых 15 мая, у других 1 или 15 июня, остальные считают невозможным завершение чемпионата. Вы должны быть осторожны в том, что вы говорите.

Наша цель состоит в том, чтобы возобновить сезон как можно быстрее, но без риска для здоровья болельщиков и футболистов. В любом случае, сейчас мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня не представляется возможным, - передает слова Ле Гре L'Equipe.

Ранее стало известно, что руководство французского Canal+ отказалось выплачивать Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) очередной взнос в 110 миллионов евро за трансляции матчей лиги 1.

Напомним, что 13 марта розыгрыши французских Лиги 1 и Лиги 2 был приостановлены из-за пандемии коронавируса.