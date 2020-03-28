Президент УПЛ Гримм: В Украине творятся невообразимые вещи - Советский спорт
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28 марта 2020 21:06ФутболШарафудинов Виктор

Президент УПЛ Гримм: В Украине творятся невообразимые вещи

Швейцарец больше не хочет руководить украинской премьер-лигой.

В интервью швейцарской газете Blick президент УПЛ Томас Гримм заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуры на новые выборы руководителя премьер-лиги, которые намечены на 27 апреля.

«Больше не баллотируюсь в президенты УПЛ, – отметил Гримм. – После двух лет пришел к выводу, что украинскую футбольную лигу нельзя вывести на уровень швейцарской в этой ситуации. Нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. В украинском футболе есть много разных авантюрных историй, которые не облегчают работу президенту лиги.

Меня хотели подкупить? Нет, это никогда не было проблемой. Мои слова, скорее, относятся к владельцам клубов на Украине. Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 миллиарда гривен. Он был генеральным директором главного спонсора. Его заменили управляющим директором, но он оставался владельцем клуба.

У «Десны» есть неофициальный владелец, который не фигурирует в документах клуба. Его называют алкогольным королем Украины. Говорят, у него хорошие связи с бывшим президентом Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит ему.

У владельца «Львова» даже нет фотографии на сайте клуба. «Мариуполь» принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине. «Карпаты» – мужчине, который сбил женщину два года назад, а затем был вынужден покинуть страну, поскольку его объявили в розыск. Ему принадлежит 50% клуба. Говорят, второй владелец «Карпат» – олигарх Игорь Коломойский. Они оказывают большое влияние.

Главный конкурент Коломойского в Украине — это Ринат Ахметов, которому принадлежит «Шахтер» и платный канал «Футбол». И вот какая возникает ситуация: мы по всем правилам подписываем контракт с каналом «Футбол» на права телетрансляции матчей премьер-лиги, и вдруг каналы Коломойского перекупают права пяти клубов, из-за которых все рушится. В таких реалиях очень трудно реализовать свои идеи.

Я старался сделать все, что в моих силах, показать, что такое маркетинг, объяснить, что не будет никакого прогресса без стремления чего-то добиться общими усилиями. Но все мои попытки, даже выучить язык, потерпели неудачу. Украина обладает огромным потенциалом в области футбола, но реализовать его не получится, пока не получится изменить всю структуру. Когда меня спрашивают, почему в Украине не работают вещи, которые общеприняты везде, я просто отвечаю: «Добро пожаловать в Украину». Надеюсь, что все изменится, причем раньше, а не позже. Но уже без меня».

Бывший президент Швейцарской футбольной лиги и клуба «Янг Бойз» Гримм был избран главой УПЛ в апреле 2018 года.

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