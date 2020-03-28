Владислав Радимов: Сидите дома, подумайте о бабушках и дедушках Главный тренер «Зенита-2» призвал соблюдать рекомендации врачей и властей.

Бывший футболист сборной России и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в инстаграме высказался по поводу пандемии коронавируса.

«Пожалуйста, сидите дома, – написал Радимов. – Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя – подумайте о других, в первую очередь – о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться еще успеем».

В России неделя с 30 марта была объявлена нерабочей с целью остановить распространение инфекции COVID-19.