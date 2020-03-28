Клементе Родригес: У Черчесова не очень хороший характер, а Дзюбу не воспринимал как футболиста Аргентинский защитник поделился воспоминаниями о выступлениях за «Спартак».

Бывший футболист московского «Спартака» Клементе Родригес в интервью для Futbol Bajo Cero поделился впечатлениями о сотрудничестве со Станиславом Черчесовым и совместной игре с Артемом Дзюбой.

«Я видел, что Черчесов иногда очень жестко относился к игрокам, – рассказал Родригес. – Когда он был тренером, результаты «Спартака» были плохими. Я думаю, у него не очень хороший характер.

Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми. Я никогда не создавал проблем и не попадал в неприятные ситуации. Я смотрел на это, но ничего не говорил. Я всегда очень уважительно относился к людям в клубе и старался вести себя, как и всю свою карьеру, профессионально.

«Дзюба? Это такой большой нападающий? Он был не очень хорош. Поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста, но через некоторое время я увидел его в деле и сказал: «Смотрите, как вырос этот парень». В тот день он забил два гола.

Когда я видел Дзюбу на тренировке «Спартака», то задавался вопросом: «Что этот парень здесь делает?» Я рад, что он так вырос, что у него все хорошо».

Родригес выступал за «Спартак» с 2004 по 2007 годы, а также в 2008-м и 2009-м. Всего на его счету 93 матча, 5 голов и 6 результативных передач в составе красно-белых.

В настоящий момент бывший игрок сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» выступает в клубе «Барракас Сентраль» в аргентинской примере B насьональ, второй лиге в аргентинской футбольной системе. В нынешнем сезоне на счету 38-летнего защитника 8 матчей.