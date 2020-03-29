Карл-Хайнц Румменигге: Думаю, Гетце мог бы перейти в клуб вроде «Эвертона» или «Вест Хэма» - Советский спорт
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29 марта 2020 10:57ФутболНечаев Юрий

Карл-Хайнц Румменигге: Думаю, Гетце мог бы перейти в клуб вроде «Эвертона» или «Вест Хэма»

В июне 2020 года истекает контракт игрока с «Боруссией».

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге советует полузащитнику «Боруссии» Марио Гетце перейти в клуб рангом пониже, чтобы снова обрести уверенность.

«Думаю, Марио мог бы перейти в клуб вроде «Эвертона» или «Вест Хэма», или в команду-середняк Серии А. В Бундеслиге он мог бы подойти гладбахской «Боруссии» или «Байеру». Надеюсь, он сможет скинуть с себя давление и найдет свой путь, хотя на данный момент я и сомневаюсь в этом. Я задаюсь вопросом: «А что же случилось после ЧМ-2014? Что случилось с игроком, который на поле мог делать все?» Но у меня нет ответов на эти вопросы», — цитирует Румменигге Sportbuzzer.

Напомним, 27-летний Гетце является воспитанником «Боруссии». В Германии он считался одним из самых перспективных игроков своего поколения. В 2013 году он перешел в мюнхенскую «Баварию».

Гетце стал одним из героев чемпионата мира 2014 года. В финале турнира он вышел на поле на замену и стал автором единственного гола, принесшего Германии победу над Аргентиной (1:0).

После этого его карьера пошла на спад, и в июле 2016 года он вернулся в «Боруссию».

В текущем сезоне он провел за дортмундцев 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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