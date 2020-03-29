Полузащитник «Сампдории» раскритиковал клубы, которые скрывают информацию о зараженных футболистах Гастон Рамирес считает, что общество заслуживает того, чтобы знать всю правду.

Генуэзская «Сампдория» стала одним из немногих футбольных клубов, которые раскрыли полную информацию по поводу того, кто из игроков заразился COVID-19. Уругвайский полузащитник генуэзцев Гастон Рамирес считает, что такая информационная политика является единственно правильной в условиях пандемии.

«Неужели все всерьез думают, что это только в «Сампдории» заразились целых семь футболистов? – цитирует Рамиреса Football Italia, ссылаясь на Il Secolo XIX. – «Сампдория» ничего не скрывает в отличие от многих других команд, и я не понимаю, почему так происходит.

Сокрытие информации – это неуважение к тем людям, которые контактировали с зараженными. В конце концов, заразиться вирусом – это не преступление. Так зачем скрывать? Это вопрос здоровья и этики».

Напомним, что в «Сампдории» заразились семь футболистов: Маноло Габбьядини, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски и Эдгар Баррето.