Полузащитник «Сампдории» раскритиковал клубы, которые скрывают информацию о зараженных футболистах

Генуэзская «Сампдория» стала одним из немногих футбольных клубов, которые раскрыли полную информацию по поводу того, кто из игроков заразился COVID-19. Уругвайский полузащитник генуэзцев Гастон Рамирес считает, что такая информационная политика является единственно правильной в условиях пандемии.
«Неужели все всерьез думают, что это только в «Сампдории» заразились целых семь футболистов? – цитирует Рамиреса Football Italia, ссылаясь на Il Secolo XIX. – «Сампдория» ничего не скрывает в отличие от многих других команд, и я не понимаю, почему так происходит.
Сокрытие информации – это неуважение к тем людям, которые контактировали с зараженными. В конце концов, заразиться вирусом – это не преступление. Так зачем скрывать? Это вопрос здоровья и этики».
Напомним, что в «Сампдории» заразились семь футболистов: Маноло Габбьядини, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски и Эдгар Баррето.
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