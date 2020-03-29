Ресторан форварда «Наполи» Милика готовит еду для больниц польского Катовице

Ресторан нападающего «Наполи» и сборной Польши Аркадиуша Милика в польском городе Катовице помогает больницам во время пандемии COVID-19.
Заведение Милика под названием Food & Ball сотрудничает с двумя медицинскими учреждениями, отправляя в больницы приготовленные блюда.
«Несмотря на то, что ресторан закрыт, мы очень рады, что можем как-то помочь! Мы рекомендуем вам сделать то же самое! Добро возвращается. Будьте здоровы!» – говорится в сообщении Food & Ball в инстаграме.
По состоянию на утро 29 марта в Польше зарегистрирован 1771 случай заражения коронавирусной инфекцией. 20 заболевших скончались, 7 выздоровели.
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева! Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок. 26.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне Досрочно прерванный чемпионат КХЛ усилит отток российских игроков за океан. 27.03.2020 16:00 Хоккей Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай «В Одессе было 200 тысяч зараженных, команду «Черноморец» изолировали, а город окружили войсками» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспомнил эпидемию холеры в Одессе в 1970 году, и рассказал, как тогда проходил чемпионат СССР. 29.03.2020 17:00 Футбол Волохов Юрий