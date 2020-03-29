Ресторан форварда «Наполи» Милика готовит еду для больниц польского Катовице В Польше коронавирусом заразились более 1 700 человек.

Ресторан нападающего «Наполи» и сборной Польши Аркадиуша Милика в польском городе Катовице помогает больницам во время пандемии COVID-19.

Заведение Милика под названием Food & Ball сотрудничает с двумя медицинскими учреждениями, отправляя в больницы приготовленные блюда.

«Несмотря на то, что ресторан закрыт, мы очень рады, что можем как-то помочь! Мы рекомендуем вам сделать то же самое! Добро возвращается. Будьте здоровы!» – говорится в сообщении Food & Ball в инстаграме.

По состоянию на утро 29 марта в Польше зарегистрирован 1771 случай заражения коронавирусной инфекцией. 20 заболевших скончались, 7 выздоровели.