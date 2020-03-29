Рифат Жемалетдинов: Смолов так же, как и мы, занимается дома, говорит, что ему скучно - Советский спорт
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29 марта 2020 18:31Футбол

Рифат Жемалетдинов: Смолов так же, как и мы, занимается дома, говорит, что ему скучно

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как нападающий «Сельты» Федор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.

- Да, ему тяжело. Насколько знаю, в Испании сложная ситуация. Федя развлекается, играя в Counter-Strike. Он так же, как и мы, занимается дома и никуда не выходит. В принципе, мы в равных условиях. Говорит, что ему скучно, делать нечего (смеется), - цитирует Жемалетдинова «РИА Новости».

Ранее о том, как Смолов справляется с изоляцией во время карантина, рассказал хавбек «Уфы» Вячеслав Кротов.

Напомним, что «Сельта» 30 января арендовала Смолова у «Локомотива» до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол.

Добавим, что что 12 марта чемпионат Испании официально был приостановлен на две недели в связи с распространением коронавируса.

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