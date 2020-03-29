Рифат Жемалетдинов: Хотелось бы доиграть сезон, потому что есть вариант, что мы догоним «Зенит»

- В принципе, хотелось бы доиграть сезон, потому что есть вариант, что мы можем догнать «Зенит». Конечно, тяжело это сделать, но шанс все равно есть. Но думаю, если турнир завершат, мы будем на втором месте, а это прямой выход в Лигу чемпионов, это положительный результат для команды, - приводит слова Жемалетдинова «РИА Новости».
Ранее Жемалетдинов рассказал, как нападающий «Сельты» Федор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
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