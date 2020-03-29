УЕФА не намерен досрочно завершать еврокубковый сезон Организация рассматривает возможность завершить еврокубковый сезон в августе, а следующий провести в укороченном формате.

По информации британской газеты Sunday Times, УЕФА намерен доиграть текущий сезон из финансовых соображений.

Как сообщает издание, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит свыше 800 миллионов евро.

Отмечается, что этот сценарий представляет собой лишь один из планов, разрабатываемых чрезвычайной рабочей группой УЕФА, которая занимается реструктуризацией календаря.

Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса, а чемпионат Европы-2020 был перенесен на следующий год.