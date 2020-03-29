УЕФА не намерен досрочно завершать еврокубковый сезон

По информации британской газеты Sunday Times, УЕФА намерен доиграть текущий сезон из финансовых соображений.
Как сообщает издание, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит свыше 800 миллионов евро.
Отмечается, что этот сценарий представляет собой лишь один из планов, разрабатываемых чрезвычайной рабочей группой УЕФА, которая занимается реструктуризацией календаря.
Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса, а чемпионат Европы-2020 был перенесен на следующий год.
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