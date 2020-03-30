Директор «Бока Хуниорс»: Думаю, что Кавани хочет перейти в нашу команду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 марта 2020 16:29ФутболКорегин Владислав

Директор «Бока Хуниорс»: Думаю, что Кавани хочет перейти в нашу команду

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Хорхе Бермудес прокомментировал возможный переход в его команду нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

– Зная Рикельме и его дружбу с Форланом, я надеюсь, что переход Кавани вскоре состоится. Он протянул бы нам руку помощи и оказал бы большую поддержку. Я думаю, что Эдинсон хочет перейти в «Боку», – цитирует Бермудеса Goal.com.

Напомним, что контракт уругвайского нападающего с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Нападающим также интересуются мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Интер Майами».

Кавани перешел в парижский клуб из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду» Аргентинский форвард «Спартака» ответил на вопросы болельщиков. 28.03.2020 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира Бразилец Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом
Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай
Доменико Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло или Дель Пьеро «Спартак» продолжает отвечать на вопросы болельщиков во время карантина. Очередь дошла до главного тренера команды. 29.03.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
В КХЛ виртуальный скандал, а в НХЛ вместо стадионов строят курятники «Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и из засохших хлебных крошек пытается испечь вкусный торт. Получается так себе. 29.03.2020 09:59 Хоккей Федоровский Александр
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
Новости
16:56 Футбол Томас Цорн: Тедеско очень заинтересован в благополучии всей системы «Спартака»
16:42 Футбол Тальяфико – о своем возможном уходе из «Аякса»: Пришло время совершить новый прыжок
16:29 Футбол Директор «Бока Хуниорс»: Думаю, что Кавани хочет перейти в нашу команду
16:13 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет предложить за Сауля 150 миллионов евро
15:59 Олимпиада Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен
15:53 Футбол Терим излечился от коронавируса
15:35 Фигурное катание Олимпийский чемпион Васильев заболел коронавирусом
15:17 Олимпиада Япония и МОК согласовали дату открытия летней Олимпиады
15:03 Футбол «Атлетико» интересуется защитником «Челси»
14:54 Футбол Нойер требует от «Баварии» продлить контракт еще на пять лет
14:31 Футбол ЦСКА продлил карантин до первого мая
14:12 Футбол Александр Головин: Больше всего скучаю по бане
14:12 Баскетбол РФБ опровергла информацию о признании «Химок» чемпионом страны
13:57 Хоккей Источник: IIHF запросила оргкомитет ЧМ-2021 о возможном переносе первенства
13:46 Футбол Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора»
13:30 Футбол Александр Головин: Лучший момент в карьере – переход в «Монако»
13:09 ММА Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса
13:03 Футбол «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером
12:34 Бокс Хабиб Нурмагомедов: Готов драться с любым соперником везде
12:10 Биатлон Биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом
Несмотря на карантин, московская мэрия продолжает брать плату и штрафы за парковки
У 12 оренбуржцев тесты дали положительный результат на коронавирус
В Невинномысске подтвержден один заболевший коронавирусом
Власти Ростова попросили жителей исключить поездки за город из-за коронавируса
В Хабаровском крае увеличилось количество больных коронавирусом
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика