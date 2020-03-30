Директор «Бока Хуниорс»: Думаю, что Кавани хочет перейти в нашу команду Спортивный директор «Бока Хуниорс» Хорхе Бермудес прокомментировал возможный переход в его команду нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

– Зная Рикельме и его дружбу с Форланом, я надеюсь, что переход Кавани вскоре состоится. Он протянул бы нам руку помощи и оказал бы большую поддержку. Я думаю, что Эдинсон хочет перейти в «Боку», – цитирует Бермудеса Goal.com.

Напомним, что контракт уругвайского нападающего с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Нападающим также интересуются мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Интер Майами».

Кавани перешел в парижский клуб из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.