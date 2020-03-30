Тите: Неймар очень важен для сборной Бразилии, но не незаменим - Советский спорт
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30 марта 2020 20:00ФутболКорегин Владислав

Тите: Неймар очень важен для сборной Бразилии, но не незаменим

Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил влияние на команду нападающего Неймара.

– Неймар привносит непредсказуемость в игру команды. Он предлагает индивидуальные или коллективные решения, которые не под силу другим игрокам. Его присутствие в составе влияет на потенциал команды, если мы говорим о здоровом игроке. Неймар очень важен, но не незаменим, – цитирует Тите France Football.

Напомним, что Неймар дебютировал за сборную 10 августа 2010 года в рамках товарищеской встречи с США (2:0). Нападающий стал автором одного из голов своей команды. С тех пор он отыграл 102 поединка, отметившись 61 забитым мячом.

В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 22 играх «ПСЖ», забив 18 голов и отдав 10 ассистов.

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