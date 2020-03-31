Нобель Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не ранее 30 мая Такой сценарий обсуждался между клубами и футбольными структурами.

Журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале назвал возможные сроки возобновления первенства РПЛ, которое приостановлено минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По данным Арустамяна, руководство РПЛ в качестве наиболее реального варианта рассматривает рестарт турнира 30 мая. Существует также вероятность, что сезон возобновится после первого июня. Данный сценарий на днях обсуждался между клубами и футбольными структурами. По мнению Арустамяна, возобновление чемпионата в более ранние сроки маловероятно.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.