Нобель Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не ранее 30 мая

Журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале назвал возможные сроки возобновления первенства РПЛ, которое приостановлено минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
По данным Арустамяна, руководство РПЛ в качестве наиболее реального варианта рассматривает рестарт турнира 30 мая. Существует также вероятность, что сезон возобновится после первого июня. Данный сценарий на днях обсуждался между клубами и футбольными структурами. По мнению Арустамяна, возобновление чемпионата в более ранние сроки маловероятно.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
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