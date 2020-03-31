Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» Игрок планирует летом покинуть команду в качестве свободного агента.

Защитник Ян Вертонген не стал продлевать контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщает Football Insider, 32-летний игрок хочет уйти летом в качестве свободного агента. На игрока претендуют «Аякс» и «Интер».

Вертонген в текущем сезоне сыграл в 26 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.