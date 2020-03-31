Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» - Советский спорт
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31 марта 2020 14:26ФутболТрофименко Кирилл

Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Игрок планирует летом покинуть команду в качестве свободного агента.

Защитник Ян Вертонген не стал продлевать контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщает Football Insider, 32-летний игрок хочет уйти летом в качестве свободного агента. На игрока претендуют «Аякс» и «Интер».

Вертонген в текущем сезоне сыграл в 26 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

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