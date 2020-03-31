УЕФА рассматривает возможные даты возобновления европейских чемпионатов

УЕФА предложит три возможные даты возобновления европейских национальных чемпионатов.
Как утверждает AS, это середина мая, июнь или сентябрь. Самый близкий из них период кажется маловероятным из-за продолжающегося распространения пандемии коронавируса в Европе, а возобновление в сентябре может означать необходимость преобразований в следующем сезоне, вероятно, с сокращением числа команд в каждой лиге, в кубковых соревнованиях и изменением форматов в Европе.
Из-за пандемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай В Уфе Умарка назвали Легендой, а он «запомнил лишь номера, как в концлагере» Виталий Славин – о карьере шведа в «Салавате Юлаеве». 28.03.2020 14:00 Хоккей Славин Виталий Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Томас Цорн: «Спартак» заинтересован, чтобы этот чемпионат России был доигран Генеральный директор красно-белых дал большое интервью агентству «Трансфермаркт». Вот некоторые интересные фрагменты. 30.03.2020 18:44 Футбол Безъязычный Алексей Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Евгений Ловчев: Чемпионат обязательно нужно доигрывать – хоть летом, хоть осенью Вчера министр спорта Италии заявил, что чемпионат Серии А точно не возобновится 3 мая. 30.03.2020 14:53 Футбол Волохов Юрий Месси теряет миллион в неделю, Хабиб готов драться с любым, «Спартак» хочет Шапи В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире
спорта со вчерашнего вечера. 31.03.2020 08:10 Футбол Кузнецов Дмитрий В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав