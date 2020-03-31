УЕФА рассматривает возможные даты возобновления европейских чемпионатов Это середина мая, июнь или сентябрь.

УЕФА предложит три возможные даты возобновления европейских национальных чемпионатов.

Как утверждает AS, это середина мая, июнь или сентябрь. Самый близкий из них период кажется маловероятным из-за продолжающегося распространения пандемии коронавируса в Европе, а возобновление в сентябре может означать необходимость преобразований в следующем сезоне, вероятно, с сокращением числа команд в каждой лиге, в кубковых соревнованиях и изменением форматов в Европе.

Из-за пандемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.