Пепе Рейна – о коронавирусе: Я не мог нормально дышать, это были худшие моменты моей жизни Испанский вратарь «Астон Виллы» продолжает борьбу с инфекцией.

Пепе Рейна, выступающий за клуб из Бирмингема на правах аренды, рассказал о том как переносит заболевание COVID-19.

«Я выигрываю битву с коронавирусом только сейчас, – рассказал Рейна в интервью Corriere dello Sport – Самый трудный момент был, когда я не мог нормально дышать в течение 25 минут. Это были худшие моменты моей жизни.

Меня очень вымотали первые симптомы вируса. Температура, сухой кашель и головная боль, которая была постоянно. Я все время чувствовал усталость. Когда я понял, что не могу дышать, то испытал настоящий ужас. В итоге я почти восемь дней находился в одном помещении.

Футбол отходит на второй план, сейчас меня это не волнует. Здоровье людей превыше всего. Сейчас футбол не приоритет. Понимаю, какие потери понесут клубы, но сейчас главное здоровье».

В январе «Астон Вилла» арендовала 37-летнего Рейну у итальянского «Милана». Бывший вратарь «Ливерпуля» в нынешнем сезоне сыграл в АПЛ 6 матчей, пропустив 13 мячей.