ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и лигам, пострадавшим из-за последствий пандемии

Британский телеканал Sky Sports, ссылаясь на свои источники в ФИФА, сообщает, что международная федерация собирается создать специальный фонд для помощи клубам и лигам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении из-за приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.
«Футбольное сообщество во всем мире уже испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, – заявил сотрудник ФИФА, сохранивший инкогнито. – Мы считаем, что во многих частях света значительное число игроков окажутся в чрезвычайно сложной экономической ситуации.
ФИФА находится в хорошем финансовом положении, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь в трудный час. Поэтому ФИФА работает над возможностью оказания помощи футбольному сообществу во всем мире. Потребуется всесторонняя оценка финансового воздействия пандемии на футбол».
Напомним, что еще до начала ФИФА объявила о создании специального фонда помощи для футболистов, которым задолжали выплаты по контрактам.
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