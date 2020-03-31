ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и лигам, пострадавшим из-за последствий пандемии Международная федерация футбольных ассоциаций выделит деньги из своих резервов.

Британский телеканал Sky Sports, ссылаясь на свои источники в ФИФА, сообщает, что международная федерация собирается создать специальный фонд для помощи клубам и лигам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении из-за приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Футбольное сообщество во всем мире уже испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, – заявил сотрудник ФИФА, сохранивший инкогнито. – Мы считаем, что во многих частях света значительное число игроков окажутся в чрезвычайно сложной экономической ситуации.

ФИФА находится в хорошем финансовом положении, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь в трудный час. Поэтому ФИФА работает над возможностью оказания помощи футбольному сообществу во всем мире. Потребуется всесторонняя оценка финансового воздействия пандемии на футбол».

Напомним, что еще до начала ФИФА объявила о создании специального фонда помощи для футболистов, которым задолжали выплаты по контрактам.