Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в феврале и марте Полузащитник обошел Ивелина Попова и Хорена Байрамяна совсем ненамного.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко назван лучшим игроком команды по итогам февраля и марта. Он победил в голосовании среди болельщиков на официальном сайте клуба, набрав 24%. Немного ему уступили Ивелин Попов (17,8%) и Хорен Байрамян (17%). Ранее полузащитник признавался лучшим игроком «Ростова» в октябре прошлого года. Первенство РПЛ приостановлено минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.