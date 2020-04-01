Источник: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей УЕФА планирует довести турниры до конца, а не аннулировать результаты.

УЕФА рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей еврокубкового сезона-2019/20 без зрителей.

Как сообщает The Independent, такое решение может распространиться и на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сообщается, что в УЕФА собираются довести турниры до конца, а не аннулировать результаты.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.