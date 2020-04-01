В Испании и Англии готовы доигрывать матчи сезона-2019/20 даже в сентябре Об этом руководители АПЛ и Ла Лиги заявили во время телеконференции УЕФА.

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел телеконференцию с представителями 55 национальных ассоциаций и чемпионатов. Обсуждали перспективы возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Испанская газета AS сообщает, что в УЕФА по-прежнему настроены доиграть все матчи. Руководители испанского чемпионата и английской премьер-лиги заявили о готовности проводить заключительные матчи сезона-2019/20 даже в сентябре.

Также было принято решение освободить первую неделю июня от матчей сборных для того, чтобы у клубов были дополнительные даты для проведения матчей.

Контракты тренеров и футболистов, заканчивающиеся 30 июня, по-прежнему остаются одной из главных проблем. В УЕФА предлагают автоматически продлить трудовые соглашения до конца соревнований.

Напомним, что в испанской примере было сыграно 27 туров из 38, а в чемпионате Англии – 29 из 38.