УЕФА попросил национальные ассоциации завершить внутренние соревнования до 3 августа Вопрос спасения клубного сезона обсуждали на видеоконференции.

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к европейским ассоциациям с рекомендацией завершить внутренние клубные соревнования до 3 августа. Об этом сообщает официальный сайт голландской Эредивизи.

Рабочая группа УЕФА по проблеме коронавируса надеется, что соревнования по всей Европе удастся возобновить во второй половине июня.

Напомним, что сегодня УЕФА перенес начало сезона-2020/21 на неопределенный срок, а Российский футбольный союз продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.