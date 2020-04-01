УЕФА даст отсрочку лицензирования участникам еврокубков Финансовый Fair Play пока не отменен.

Европейский союз футбольных ассоциаций принял решение дать отсрочку клубам, которые будут участвовать в еврокубках сезона-2020/21, для завершения процесса лицензирования. Решение было принято по результатам видеоконференции по поводу приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен. В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, исполком также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, касающихся подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что сроки начала отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок. Также УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям завершить внутренние соревнования до 3 августа. Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая решением РФС.